Перечислены три продукта для борьбы с выпадением волос

В популярной телепередаче "Жить здорово!" Елена Малышева вместе со своими экспертами раскрыла секрет борьбы с выпадением волос. Хотя они подчеркнули, что полного облысения уже не исправить, для сохранения и оздоровления волос существуют три продукта, которые просто необходимо включить в рацион.

1. Гусиная печень: источник железа для здоровых волос

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что гусиная печень – настоящий рекордсмен по содержанию железа, притом не просто железа, а геммового, которое отлично усваивается организмом. В 100 граммах этого продукта содержится 2 суточные нормы железа.

Как пояснила Елена Малышева, железо играет ключевую роль в доставке кислорода к волосяному фолликулу. Облысение является одним из признаков дефицита железа, поэтому людям с проблемами роста волос настоятельно рекомендуют проверить уровень этого элемента в крови.

2. Подсолнечное масло: богатство витамина Е для здорового кровообращения

"В 100 граммах подсолнечного масла содержится 3 суточные нормы витамина Е", - заявила Малышева, добавив, что в оливковом масле этот витамин отсутствует вовсе.

Витамин Е играет важную роль в кровоснабжении волосяного фолликула. При дефиците этого витамина сосуды сужаются, что препятствует нормальному питанию волосяной луковицы и приводит к ослаблению и выпадению волос.

3. Продукты, богатые магнием: для восстановления и роста волос

Кардиолог Герман Гандельман рассказал, что магний играет ключевую роль в росте волос. В спирулине или морских водорослях содержится 3,5 суточные нормы магния.

Дефицит магния, по словам Гандельмана, является одной из причин выпадения волос. Достаточное количество этого минерала обеспечивает полноценное восстановление шевелюры.