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Стали известны три продукта для борьбы с выпадением волос

В популярной телепередаче "Жить здорово!" Елена Малышева вместе со своими экспертами раскрыла секрет борьбы с выпадением волос. Хотя они подчеркнули, что полного облысения уже не исправить, для сохранения и оздоровления волос существуют три продукта, которые просто необходимо включить в рацион.

Перечислены три продукта для борьбы с выпадением волос
© РИА Новости

1. Гусиная печень: источник железа для здоровых волос

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что гусиная печень – настоящий рекордсмен по содержанию железа, притом не просто железа, а геммового, которое отлично усваивается организмом. В 100 граммах этого продукта содержится 2 суточные нормы железа.

Как пояснила Елена Малышева, железо играет ключевую роль в доставке кислорода к волосяному фолликулу. Облысение является одним из признаков дефицита железа, поэтому людям с проблемами роста волос настоятельно рекомендуют проверить уровень этого элемента в крови.

2. Подсолнечное масло: богатство витамина Е для здорового кровообращения

"В 100 граммах подсолнечного масла содержится 3 суточные нормы витамина Е", - заявила Малышева, добавив, что в оливковом масле этот витамин отсутствует вовсе.

Витамин Е играет важную роль в кровоснабжении волосяного фолликула. При дефиците этого витамина сосуды сужаются, что препятствует нормальному питанию волосяной луковицы и приводит к ослаблению и выпадению волос.

3. Продукты, богатые магнием: для восстановления и роста волос

Кардиолог Герман Гандельман рассказал, что магний играет ключевую роль в росте волос. В спирулине или морских водорослях содержится 3,5 суточные нормы магния.

Дефицит магния, по словам Гандельмана, является одной из причин выпадения волос. Достаточное количество этого минерала обеспечивает полноценное восстановление шевелюры.

 

ЗОЖ
Герман Гандельман
Андрей Продеус
Елена Малышева