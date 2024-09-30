Раскрыта опасность трендового мыла с навозом

Трендовое мыло с навозом может привести к воспалениям и аллергическим реакциям, поделилась с LIFE.ru врач-дерматолог Александра Филева. По ее словам, бактерии в составе коровьих фекалий полезны для окружающей среды, а для человека представляют опасность.

Врач отметила, что проблемы такое мыло может вызвать особенно у обладателей чувствительной кожи или тех, кто страдает от кожных заболеваний.

В Индии коровий навоз считается священным, поэтому его используют везде — от строительства домов до производства косметики, объяснила косметолог.

Основные компоненты коровьего навоза — это бактерии, аммиак и органические отходы. Они небезопасны для кожи человека и могут вызвать раздражение и даже стать причиной аллергической реакции, особенно если такое мыло не прошло должной обработки, — подчеркнула Филёва.

Она добавила, что навоз сам по себе является источником инфекций, поэтому не сделает никого «самым чистым человеком на планете». Для ухода за собой лучше выбрать мыло с натуральными маслами, например кокосовое, оливковое или ши, с экстрактами трав.

Ранее косметолог и дерматолог Екатерина Никитина рассказала, что, если кожа обезвожена, на ней появляются мелкие морщины. По ее словам, также может возникнуть ощущение зуда на лице.