Новый фитнес-тренд: что такое «горячий пилатес»?

В последнее время в мире фитнеса появился новый тренд - горячий пилатес. Эта разновидность классического пилатеса быстро набирает популярность среди любителей интенсивных тренировок. Давайте разберемся, что представляет собой горячий пилатес и чем он отличается от обычного.

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Что такое горячий пилатес?

Горячий пилатес - это низкоударная высокоинтенсивная тренировка, которая проводится в специально оборудованном зале с инфракрасным отоплением. Температура воздуха во время занятия поддерживается на уровне 35-38°C. Упражнения выполняются на коврике с использованием дополнительного оборудования - легких гантелей, эспандеров и колец для пилатеса.

В основе тренировки лежат классические и современные упражнения пилатеса, адаптированные для занятий в горячем помещении. Продолжительность стандартного занятия составляет около 50 минут.

Преимущества горячего пилатеса

Горячий пилатес сочетает в себе пользу классического пилатеса и дополнительные преимущества от повышенной температуры:

Улучшение гибкости и подвижности суставов. Тепло способствует расслаблению мышц и связок, что позволяет выполнять упражнения с большей амплитудой. Укрепление мышц кора. Как и обычный пилатес, горячая версия эффективно прорабатывает мышцы пресса, спины и тазового дна. Улучшение баланса и координации. Выполнение упражнений в нестандартных условиях повышенной температуры тренирует вестибулярный аппарат. Ускорение метаболизма. Исследования показывают, что тренировки в жарком помещении способствуют более интенсивному сжиганию калорий. Улучшение кровообращения. Тепло расширяет сосуды, усиливая приток крови к мышцам и внутренним органам. Детоксикация организма. Обильное потоотделение во время занятия способствует выведению токсинов. Снижение стресса. Как и другие виды физической активности, горячий пилатес помогает снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние.

Особенности тренировки

Занятие горячим пилатесом имеет свою специфику:

Обильное потоотделение. Будьте готовы к тому, что вы будете сильно потеть.

Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Из-за высокой температуры пульс во время тренировки будет выше, чем обычно.

Необходимость постоянного контроля самочувствия. При появлении головокружения или тошноты следует немедленно прекратить занятие.

Важность правильной экипировки. Рекомендуется надевать дышащую одежду из влагоотводящих материалов.

Повышенные требования к гидратации. Необходимо пить воду до, во время и после тренировки.

Противопоказания

Горячий пилатес подходит не всем. Врачи не рекомендуют заниматься им людям с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями

бронхиальной астмой

низким давлением

сахарным диабетом

беременностью

Перед началом занятий горячим пилатесом обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.

Горячий пилатес vs реформер-пилатес

Основное отличие горячего пилатеса от занятий на реформере - это отсутствие специального оборудования. Все упражнения выполняются на коврике с использованием веса собственного тела и небольших аксессуаров.

Это делает горячий пилатес более доступным. Отсутствие ограничений в виде платформы реформера позволяет выполнять более разнообразные и креативные движения.

С точки зрения воздействия на организм оба вида пилатеса дают схожие результаты - укрепляют мышцы кора, улучшают гибкость и баланс. Выбор между ними зависит от личных предпочтений и возможностей.

Что ожидать от первого занятия?

Если вы решили попробовать горячий пилатес, вот несколько советов:

Приходите заранее, чтобы акклиматизироваться к высокой температуре. Пейте много воды до, во время и после тренировки. Будьте готовы к интенсивному потоотделению. Не стесняйтесь делать перерывы, если почувствуете головокружение или слабость. Надевайте удобную дышащую одежду. Не ждите, что сразу сможете выполнить все упражнения идеально. Горячий пилатес требует времени для адаптации.

Горячий пилатес - это интересный и эффективный способ разнообразить свои тренировки. Он подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков. Главное - внимательно прислушиваться к своему организму и не переусердствовать. При правильном подходе горячий пилатес может стать отличным дополнением к вашей фитнес-программе, помогая улучшить гибкость, силу и выносливость.