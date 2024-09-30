Новый фитнес-тренд: что такое «горячий пилатес»?
В последнее время в мире фитнеса появился новый тренд - горячий пилатес. Эта разновидность классического пилатеса быстро набирает популярность среди любителей интенсивных тренировок. Давайте разберемся, что представляет собой горячий пилатес и чем он отличается от обычного.
Что такое горячий пилатес?
Горячий пилатес - это низкоударная высокоинтенсивная тренировка, которая проводится в специально оборудованном зале с инфракрасным отоплением. Температура воздуха во время занятия поддерживается на уровне 35-38°C. Упражнения выполняются на коврике с использованием дополнительного оборудования - легких гантелей, эспандеров и колец для пилатеса.
В основе тренировки лежат классические и современные упражнения пилатеса, адаптированные для занятий в горячем помещении. Продолжительность стандартного занятия составляет около 50 минут.
Преимущества горячего пилатеса
Горячий пилатес сочетает в себе пользу классического пилатеса и дополнительные преимущества от повышенной температуры:
- Улучшение гибкости и подвижности суставов. Тепло способствует расслаблению мышц и связок, что позволяет выполнять упражнения с большей амплитудой.
- Укрепление мышц кора. Как и обычный пилатес, горячая версия эффективно прорабатывает мышцы пресса, спины и тазового дна.
- Улучшение баланса и координации. Выполнение упражнений в нестандартных условиях повышенной температуры тренирует вестибулярный аппарат.
- Ускорение метаболизма. Исследования показывают, что тренировки в жарком помещении способствуют более интенсивному сжиганию калорий.
- Улучшение кровообращения. Тепло расширяет сосуды, усиливая приток крови к мышцам и внутренним органам.
- Детоксикация организма. Обильное потоотделение во время занятия способствует выведению токсинов.
- Снижение стресса. Как и другие виды физической активности, горячий пилатес помогает снять напряжение и улучшить эмоциональное состояние.
Особенности тренировки
Занятие горячим пилатесом имеет свою специфику:
- Обильное потоотделение. Будьте готовы к тому, что вы будете сильно потеть.
- Повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Из-за высокой температуры пульс во время тренировки будет выше, чем обычно.
- Необходимость постоянного контроля самочувствия. При появлении головокружения или тошноты следует немедленно прекратить занятие.
- Важность правильной экипировки. Рекомендуется надевать дышащую одежду из влагоотводящих материалов.
- Повышенные требования к гидратации. Необходимо пить воду до, во время и после тренировки.
Противопоказания
Горячий пилатес подходит не всем. Врачи не рекомендуют заниматься им людям с:
- сердечно-сосудистыми заболеваниями
- бронхиальной астмой
- низким давлением
- сахарным диабетом
- беременностью
Перед началом занятий горячим пилатесом обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания.
Горячий пилатес vs реформер-пилатес
Основное отличие горячего пилатеса от занятий на реформере - это отсутствие специального оборудования. Все упражнения выполняются на коврике с использованием веса собственного тела и небольших аксессуаров.
Это делает горячий пилатес более доступным. Отсутствие ограничений в виде платформы реформера позволяет выполнять более разнообразные и креативные движения.
С точки зрения воздействия на организм оба вида пилатеса дают схожие результаты - укрепляют мышцы кора, улучшают гибкость и баланс. Выбор между ними зависит от личных предпочтений и возможностей.
Что ожидать от первого занятия?
Если вы решили попробовать горячий пилатес, вот несколько советов:
- Приходите заранее, чтобы акклиматизироваться к высокой температуре.
- Пейте много воды до, во время и после тренировки.
- Будьте готовы к интенсивному потоотделению.
- Не стесняйтесь делать перерывы, если почувствуете головокружение или слабость.
- Надевайте удобную дышащую одежду.
- Не ждите, что сразу сможете выполнить все упражнения идеально. Горячий пилатес требует времени для адаптации.
Горячий пилатес - это интересный и эффективный способ разнообразить свои тренировки. Он подходит как для опытных спортсменов, так и для новичков. Главное - внимательно прислушиваться к своему организму и не переусердствовать. При правильном подходе горячий пилатес может стать отличным дополнением к вашей фитнес-программе, помогая улучшить гибкость, силу и выносливость.