Апатия и другие проблемы, которые ждут вас из-за отказа от завтрака

Завтрак — прием пищи, который настоятельно не рекомендуют пропускать диетологи. О проблемах, которые могут ждать нас в случае отказа от него, нам рассказал нутрициолог Таисия Волынкина.

Уровень сахара начинает скакать

Чем более сбалансирован ваш образ жизни, тем лучше и активнее работают все системы организма. Плотный завтрак, который обеспечивает вас всеми полезными веществами, помогает положительно влиять на инсулин.

Таисия: «Если вы пропускаете первый прием пищи, глюкоза будет то опускаться, то подниматься, особенно если вы чередуете пропуски со слишком тяжелыми завтраками».

В результате человек сталкивается резистентностью к инсулину и в процессе уже развивается диабет второго типа.

Вас покинут силы

Как мы уже говорили, от завтрака и его качества зависит нормальный уровень глюкозы. Наш эксперт поясняет, что при отсутствии «подпитки» организма с утра вы просто не получите «топливо» для нормального функционирования на весь день. Как итог — плохое настроение, снижение работоспособности и постоянное чувство усталости. Обмен веществ со временем также нарушается.

Уровень тревоги постепенно увеличится

Отсутствие завтрака провоцирует всплеск кортизола — того самого гормона стресса.

Таисия: «Высокий кортизол не даст вам расслабиться в течение дня, а если вы будете продолжать поддерживать его на высоком уровне, есть вероятность развития всевозможных расстройств нервной системы».

И нет, кофе никак не заменяет полноценный прием пищи, а лишь усилит тревогу, особенно, если ваша работа связанна с постоянным напряжением.

Менструация станет болезненной

Еще одна проблема, которую провоцирует постоянно высокий уровень кортизола на фоне отсутствия завтрака — нарушение выработки репродуктивных гормонов. Без нормального уровня эстрогена и прогестерона невозможно поддержать менструальный цикл в норме. Возникают болезненные ощущения, а в некоторых случаях наблюдается сбой в цикле. Восстановление на гормональном уровне всегда происходит непросто, не допускайте подобных нарушений.