Ортопед рассказал, как выбрать правильную подушку

Травматолог-ортопед Николай Бацаленко отметил: правильная подушка играет большую роль в поддержании здоровья человека. Если она подобрана неверно, то можно получить смещение позвонков или пережатые нервы, что приводит к снижению качества сна и дискомфорту.

Медик подчеркнул: необходимо, чтобы позвоночник во сне оставался всегда прямым.

Необходимо сделать так, чтобы, когда человек лежит на боку, между плечом и головой все пространство было заполнено подушкой, а голова несильно приподнималась вверх или опускалась.

Оптимальный вариант - анатомические, которые повторяют форму тела.