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Для здоровья и энергии: эксперты рассказали, как правильно питаться осенью

Осенью рацион должен содержать достаточное количество веществ для нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы. Об этом сообщается в телеграм-канале ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора в понедельник, 30 сентября.

Эксперты рассказали, как правильно питаться осенью
© РИА Новости

Низкая температура на улице, сухой воздух в помещениях из-за центрального отопления, дефицит солнечного света и недостаток в питании свежих фруктов, овощей, ягод и зелени приводят к увеличению энергозатрат организма. Организм даёт знать об этом, «заставляя» выбирать более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию.

«Правильные» источники пищевых веществ, которые стоит включить в рацион:

  • рыба;
  • растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);
  • злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов или проростков);
  • капуста (свежая или квашеная);
  • морковь;
  • лук;
  • чеснок;
  • свежая зелень;
  • гранаты;
  • цитрусовые;
  • орехи.

Принципы осенне-зимнего питания:

  • не истощайте организм диетами и не создавайте дефицит калорий;
  • сохраняйте режим питания;
  • не забывайте о витаминах;
  • следите за количеством белка в рационе;

Из напитков в холодное время года лучше отдавать предпочтение имбирному чаю с мятой и лимоном.

Психолог дал советы, как избежать осенней хандры.

ЗОЖ
Роспотребнадзор