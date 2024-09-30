Эксперты рассказали, как правильно питаться осенью

Осенью рацион должен содержать достаточное количество веществ для нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы. Об этом сообщается в телеграм-канале ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора в понедельник, 30 сентября.

Низкая температура на улице, сухой воздух в помещениях из-за центрального отопления, дефицит солнечного света и недостаток в питании свежих фруктов, овощей, ягод и зелени приводят к увеличению энергозатрат организма. Организм даёт знать об этом, «заставляя» выбирать более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию.

«Правильные» источники пищевых веществ, которые стоит включить в рацион:

рыба;

растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);

злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов или проростков);

капуста (свежая или квашеная);

морковь;

лук;

чеснок;

свежая зелень;

гранаты;

цитрусовые;

орехи.

Принципы осенне-зимнего питания:

не истощайте организм диетами и не создавайте дефицит калорий;

сохраняйте режим питания;

не забывайте о витаминах;

следите за количеством белка в рационе;

Из напитков в холодное время года лучше отдавать предпочтение имбирному чаю с мятой и лимоном.

Психолог дал советы, как избежать осенней хандры.