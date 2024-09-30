Для здоровья и энергии: эксперты рассказали, как правильно питаться осенью
Осенью рацион должен содержать достаточное количество веществ для нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы. Об этом сообщается в телеграм-канале ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора в понедельник, 30 сентября.
Низкая температура на улице, сухой воздух в помещениях из-за центрального отопления, дефицит солнечного света и недостаток в питании свежих фруктов, овощей, ягод и зелени приводят к увеличению энергозатрат организма. Организм даёт знать об этом, «заставляя» выбирать более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию.
«Правильные» источники пищевых веществ, которые стоит включить в рацион:
- рыба;
- растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);
- злаки (предпочтительно в виде цельнозерновых продуктов или проростков);
- капуста (свежая или квашеная);
- морковь;
- лук;
- чеснок;
- свежая зелень;
- гранаты;
- цитрусовые;
- орехи.
Принципы осенне-зимнего питания:
- не истощайте организм диетами и не создавайте дефицит калорий;
- сохраняйте режим питания;
- не забывайте о витаминах;
- следите за количеством белка в рационе;
Из напитков в холодное время года лучше отдавать предпочтение имбирному чаю с мятой и лимоном.
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