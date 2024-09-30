Как избыток соли влияет на сердце

Высокое артериальное давление, являющееся одной из самых распространенных причин сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных осложнений, возникает в результате увеличения содержания натрия и жидкости в организме.

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Известно, что избыточное потребление поваренной соли ведет к повышению этих факторов. Людям с гипертонией часто советуют ограничивать употребление этого продукта, и многим это действительно помогает снизить давление.

Сокращение потребления соли может привести к следующим результатам:

- снижению артериального давления;

- уменьшению задержки жидкости в организме;

- созданию более благоприятных условий для работы сердца, почек и печени.

Рекомендуемая суточная норма соли для человека составляет 1,5 г. Систематическое превышение нормы потребления может привести к повышению артериального давления и, как следствие, к проблемам с сердцем, почками, образованию почечных камней, артрозам, остеопорозу и, возможно, раку желудка. Соль также может быть причиной заболеваний глаз, таких как глаукома и катаракта, и отечности век.

В современном мире люди употребляют ее в количествах, значительно превышающих их реальные потребности. В среднем по 32 странам потребление соли составляет около 9,9 г в сутки, а в некоторых странах достигает 15 г.

Большую часть (60-70 %) люди получают из готовых продуктов, таких как колбасы, сосиски, копчености, консервы, сыры и других гастрономических товаров, и лишь меньшую часть (30-40 %) - из остальных продуктов, включая хлеб, салаты, каши и супы. Стоит учесть, что большинство употребляет готовую еду не только ежедневно, но и несколько раз в день. Также следует учитывать национальные особенности питания, включая традиционные соленья и употребление селедки.

Ограничение потребления соли особенно важно для:

- людей с периодическими повышениями артериального давления;

- пациентов с гипертонией, с сердечной недостаточностью, с заболеваниями почек и печени.

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