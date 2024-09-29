Врач назвала полезные для здоровья чипсы

Не все чипсы вредны для здоровья, есть те, которые наоборот приносят пользу.

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Об этом в интервью РИА Новости заявила врач-терапевт Яна Шмелева. Так, по её словам, чипсы из морских водорослей являются хорошей альтернативой для любителей снеков.

«Такие чипсы полезны, так как содержат большое количество антиоксидантов, являются хорошим источником йода, который необходим организму, содержат витамин С, могут помочь снизить уровень холестерина в крови», – пояснила доктор.

Кроме того, добавила Шмелева, они богаты клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и поддержать здоровую микрофлору кишечника.

«Кроме того, чипсы из морских водорослей содержат бета-каротин, который полезен для кожи, способствует её увлажнению и защищает от воздействия солнечных лучей», – резюмировала терапевт.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов заявил, что чипсы крайне негативно влияют на мозг человека.