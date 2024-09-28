Чем опасны пустые калории и где они содержатся

В пище, которая составляет рацион человека, содержатся калории. Это энергия, которая поддерживает жизнедеятельность организма. Но существуют и пустые калории, которые могут только навредить здоровью. Что они из себя представляют, насколько опасны и где содержатся, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой.

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Она объяснила, что пустые калории находятся в продуктах с высокой калорийностью. Они не несут никакой пользы для организма.

«Пустые калории не содержат витаминов, пищевых волокон. Как правило, это сахар и вредные жиры. Они не придают сытости, но при этом обладают высокой калорийностью», — рассказала эксперт.

Никакой питательной ценности и пользы для организма пустые калории не несут. Их можно обнаружить в хлебобулочных изделиях с избыточным добавлением сахара и из максимально переработанной белой муки.

«Она также не несет в себе пищевые волокна. Поэтому лучше для организма будет выбирать кондитерские изделия с минимальным количеством добавленного сахара. А если любите хлебобулочные изделия, то отдать предпочтение следует тем, что изготовлены из цельнозерновой муки», — посоветовала диетолог.

Пустые калории действительно могут навредить здоровью. Избыточное количество калорий неминуемо приведет к таким заболеваниям, как ожирение и сахарный диабет.

«То есть даже если генетически у человека нет предрасположенности, но он будет потреблять большое количество лишних калорий, это приведет к развитию зависимых заболеваний», — предупредила собеседница «ВМ».

Кроме того, влияние избыточного добавленного сахара негативно сказывается на работе эндокринной системы, поджелудочной и щитовидной желез, отметила Русакова.