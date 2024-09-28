Какие зоны опасно массировать самостоятельно

Сейчас в сети можно встретить множество советов по самомассажу. Несмотря на то, что массаж, действительно, показан при множестве заболеваний и имеет огромный оздоравливающий потенциал, неправильный массаж определенных зон тела может представлять опасность для здоровья. Кроме того, при ряде заболеваний и состояний массаж и вовсе противопоказан.

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"Для того, чтобы массаж приносил только пользу, важно, во-первых, перед любым курсом массажа получить консультацию врача, а, во-вторых, доверять себя только профессиональным массажистам и не заниматься самодеятельностью.

В первую очередь, опасен самомассаж брюшной полости. Неправильное воздействие на внутренние органы во время массажа может привести к разрыву кист, обострению мочекаменной и желчекаменной болезни, аденомы, других заболеваний. При некоторых заболеваниях с осторожностью надо массировать не только область живота, но и пояснично-крестцового отдела позвоночника. Категорически противопоказан массаж брюшной полости во время беременности", - рассказывает специалист по массажным техникам Екатерина Дуденкова.

По её словам, не стоит самостоятельно массировать те зоны тела, в которых сосредоточены крупные лимфатические узлы - например, подмышечные впадины, боковые поверхности шеи. Давление на лимфатические узлы может нарушить их правильное функционирование. Кроме того, на передней и боковых поверхностях шеи находятся крупные нервные узлы и кровеносные сосуды, воздействия на которые стоит избегать. По этой же причине стоит отказаться от массажа внутренней поверхности бедра и внутренней поверхности плеча. Нельзя самостоятельно массировать зону щитовидной железы.