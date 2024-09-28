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Названы продукты, способные продлить жизнь

Желающие увеличить продолжительность жизни должны включать в рацион нерафинированные сложные углеводы, растительную пищу и полезные жиры. Об этом Вальтер Лонго, сотрудник Университета Южной Калифорнии, рассказал изданию New Scientist.

Названы продукты, способные продлить жизнь
© globallookpress.com

Ученый рассказал, что основным принципом диеты для продления жизни является прекращение приема пищи за три часа до сна и соблюдение 12-часового перерыва между последним приемом пищи сегодня и первым завтра. Еще одно важное правило касается сбалансированного рациона: 40-60% калорий должны приходиться на нерафинированные сложные углеводы, 10-15% — на растительную пищу и 25-35% — на растительные жиры.

Специалист рекомендует добавлять в рацион бобы, которые снижают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, и зеленые овощи, укрепляющие иммунную систему. Не стоит забывать и об орехах, содержащих необходимые для здоровья сердца полезные жиры.

Овес способствует нормализации уровня сахара в крови, а фрукты, как источник клетчатки, необходимы для поддержания здоровья кишечника. Рыба улучшает функцию мозга и сердца благодаря содержанию железа, цинка, йода и магния.

Основными компонентами долголетия исследователи выделяют оливки и оливковое масло, которые являются важными источниками полезных жиров и мощными антиоксидантами, положительно влияющими на сердечно-сосудистую систему.

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