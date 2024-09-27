Врач назвал пять лучших продуктов для профилактики инфаркта

Рацион влияет на здоровье сердца куда сильнее, чем можно подумать, а потому тем, кто хотел бы избежать кардиопроблем, стоит пересмотреть свое меню. Кардиолог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Ольга Белюшина рассказала «Газете.Ru» о лучших продуктах для профилактики проблем с сердцем.

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Первый такой продукт — морская рыба.

«Самый важный для сердца компонент морской рыбы — омега-3 жирные кислоты, которые наш организм неспособен синтезировать самостоятельно. Они препятствуют образованию тромбов, нормализуют липидный профиль, «оздоравливают» клетки крови и клетки стенок сосудов, поддерживая их целостность. Чтобы получить их в необходимом количестве, нужно есть рыбу как минимум раз в неделю», — объяснила эксперт.

Второй продукт — бобовые.

«Фасоль, горох, чечевица, нут — отличный источник белка, который можно использовать как альтернативу мясу. Потребление бобовых на регулярной основе способствует снижению уровня «плохого» холестерина, что благоприятно влияет на сосуды и кровоток, а также обеспечивает сердце важными для него кальцием, магнием, витамином Е», — отметила врач.

Третий продукт — брокколи.

«Употребление брокколи не реже 2-3 раз в неделю — еще один способ, который позволяет бороться с холестериновыми бляшками, перекрывающими просвет сосудов и нарушающих кровоток. Кроме того, брокколи — отличный источник клетчатки и низкокалорийный гарнир, включение которого в свое меню поможет избавиться от лишнего веса, также вредящего сердцу», — подчеркнула кардиолог.

Четвертый продукт — помидоры.

«Красный цвет помидорам придает пигмент ликопин, обладающий антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты способны бороться со свободными радикалами, избыток которых считается причиной преждевременного старения и хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Помидоры можно есть как в свежем, так и в переработанном виде — на пользу ликопина тепловая обработка не влияет», — сказала специалист.

Пятый продукт — курага.