Врач назвал ключевые продукты для женского здоровья

Правильное питание — ключ к женскому здоровью, утверждает врач-педиатр Ирина Юзуп. Недостаток питательных веществ может привести к хроническим заболеваниям и другим патологическим состояниям. Обеспечение организма всеми необходимыми витаминами и микроэлементами важно для поддержания оптимального функционирования.

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«‎Отсутствие необходимых витаминов, микроэлементов, белка, жиров и углеводов нарушает сложные биохимические процессы в организме, что является причиной появления различных патологических состояний, включая хронические заболевания», —

Юзуп подчеркнула, что дефицит железа, особенно в репродуктивном возрасте, может вызвать железодефицитную анемию, которая проявляется усталостью и бледностью кожи. Включение в рацион красного мяса, особенно говядины, поможет предотвратить этот риск, так как оно богато железом и витаминами группы B.

Избыточное потребление жиров, сахара и соли также негативно сказывается на здоровье. Ожирение, возникающее из-за избытка этих компонентов, увеличивает вероятность развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Однако ненасыщенные жиры, содержащиеся в рыбе и орехах, необходимы для здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы.

Важно добавлять в рацион крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, которые снижают риск онкологических заболеваний. Современная медицина акцентирует внимание на превентивных подходах, где правильное питание играет ключевую роль.

«Современная медицина все больше фокусируется на превентивном подходе, направленном на предотвращение заболеваний, а не только на их лечение. Правильное питание является одним из ключевых элементов этого подхода. Однако каждый организм индивидуален, и потребности в питательных веществах могут отличаться», —

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