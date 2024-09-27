Диетолог: стоит отказаться от магазинных пельменей в пользу домашних

В Роскачестве порекомендовали варить магазинные пельмени не менее десяти минут, чтобы не подхватить кишечную инфекцию. При этом здоровому человеку условно-патогенная микрофлора в продуктах отравлением не грозит. Так считает диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова из Медицинского центра династии Гончаровых, сообщает издание Pravda.Ru.

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«Должно быть сочетание нескольких условий. Организм должен быть ослаблен, иммунная система ослаблена по какой-то причине, ослаблены защитные механизмы по слизистым, куда она может проникнуть и прикрепиться, и должен быть нарушен нормальный микробиом, то есть нормальные обитатели кожи и слизистых должны быть повреждены, чтобы была пустая экологическая ниша, куда она может заселиться. Должна быть для нее благоприятная среда – например, пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта», – сказала эксперт.

Однако специалист рекомендует отказаться от магазинных пельменей с их непредсказуемым составом в пользу домашних. Они принесут больше пользы организму. К тому же, это «прекрасный диетический продукт», заключила Гончарова.