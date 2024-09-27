Диетолог: стоит отказаться от магазинных пельменей в пользу домашних
В Роскачестве порекомендовали варить магазинные пельмени не менее десяти минут, чтобы не подхватить кишечную инфекцию. При этом здоровому человеку условно-патогенная микрофлора в продуктах отравлением не грозит. Так считает диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова из Медицинского центра династии Гончаровых, сообщает издание Pravda.Ru.
«Должно быть сочетание нескольких условий. Организм должен быть ослаблен, иммунная система ослаблена по какой-то причине, ослаблены защитные механизмы по слизистым, куда она может проникнуть и прикрепиться, и должен быть нарушен нормальный микробиом, то есть нормальные обитатели кожи и слизистых должны быть повреждены, чтобы была пустая экологическая ниша, куда она может заселиться. Должна быть для нее благоприятная среда – например, пониженная кислотность желудочно-кишечного тракта», – сказала эксперт.
Однако специалист рекомендует отказаться от магазинных пельменей с их непредсказуемым составом в пользу домашних. Они принесут больше пользы организму. К тому же, это «прекрасный диетический продукт», заключила Гончарова.