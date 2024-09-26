Трихолог опровергла миф об облысении из-за частого употребления кофе

Напиток, наоборот, расширяет капилляры, что способствует питанию волос. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас.

«Есть и те, кто кофе использует в качестве пилингующего эффекта. На самом деле, моё мнение как человека с профессией трихолог, пьющего кофе и не страдающего выпадением волос, я бы поспорила. Но вообще, на самом деле, кофеин — это что? Это то, что расширяет сосуды, капилляры. Поэтому, по большому счёту, для питания волос нам необходимо как раз расширение капилляров и хорошее питание. Экстракт кофе входит в ингредиентный богатый состав лосьонов против выпадения волос. Здесь момент, на что влияет кофе у конкретного человека в организме? Дальнейшее выпадение волос — причина не от того, что ты кофе пьёшь, а от того, на что влияет кофе. У кого-то давление повышается, у кого-то понижается. У кого оно повышенное, то я не думаю, что проблемы с волосами есть. У кого пониженное, то здесь уже спазмы сосудов и прочее, тут кофе не влияет. Поэтому моё мнение — я бы поспорила. Из разряда: одна бабка сказала».

Проблемы с волосяным покровом могут быть связаны, в частности, с побочными эффектами антидепрессантов, добавила Кохас.

«Есть много причин, которые влияют на выпадение волос. Железодефицит, проблемы щитовидной железы, какие-то лекарственные препараты, антидепрессанты. Сейчас очень часто люди начали принимать антидепрессанты, соответственно, выпадение волос — это побочный эффект, там прямо так и написано. Перенесённые какие-то интоксикации, проблемы, болезни, отравления».

Ранее эксперт спрогнозировал «сильное» подорожание кофе в следующем году. Точное увеличение стоимости предсказать невозможно. При этом напиток останется доступным для большинства россиян, отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.