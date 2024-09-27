Сомнолог объяснил, стоит ли спать днем

Давно известно, что сон – это лучшее лекарство. Кроме того, не случайно днем спят дети. А как насчет взрослых: полезен ли дневной сон для тех, кому уже давно не 10 лет? Специально для RuNews24.ru тему дневного сна комментирует Ирина Завалко, невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук, старший консультант по сну детей и взрослых BabySleep.

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Как отметила Ирина Завалко, дневной сон повышает способность ясно мыслить, восстанавливает силы и уберегает от случайных ошибок. Может помочь не высыпающейся маме, которая вынуждена вставать несколько раз за ночь, недополучает глубокий сон, так как боится пропустить пробуждение малыша.

«В то же время дневной сон, особенно продолжительный (больше 45 минут) и особенно во второй половине дня, может затруднять засыпание на ночь. Некоторые люди чувствуют себя вялыми и дезориентированными после дневного сна, если он длится более 15–20 минут или если они в целом не досыпают. Это состояние может длиться от нескольких минут до полутора часов», – объясняет эксперт.

Сомнологи, консультанты по сну рекомендуют вздремнуть 15-20 минут. Это помогает взбодриться и с меньшей вероятностью нарушит отход к ночному сну. Но если человек знает, что сон даже в первой половине дня помешает ему уснуть вечером, лучше вообще не спать днем. Также это не подходит тем, кому трудно уснуть днем. Будет полезно немного расслабиться, прикрыть глаза, помедитировать после трудного рабочего разговора или перед важной встречей.