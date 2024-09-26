Биолог посоветовал полезные осенние продукты

Осень — лучшее время для употребления арбузов, дынь и яблок, рассказал LIFE.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов. По его словам, эти сезонные продукты очень полезны для здоровья.

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«Начало осени — лучшее время для употребления бахчевых культур: дынь, арбузов. Сейчас также пора яблок, в которых много витамина С и различных микроэлементов. Фрукты содержат фруктозу и гораздо полезнее сладких десертов», — подчеркнул биолог.

Он добавил, что в начале осени созревают баклажаны, кабачки, морковь, капуста и так далее. Свежий урожай будет более полезнее, чем витаминные комплексы из аптеки, — в каждом овоще содержатся определенные витамины. Так, в цветной капусте много белка, в краснокочанной — антиоксидантов, а в белокочанной — витамина С. Тыква и кабачки помогут при наличии заболеваний ЖКТ благодаря содержанию клетчатки и микроэлементов.

Взрослому человеку необходимо есть по 400–500 г овощей и фруктов в день. При этом наибольшую пользу организму они принесут в свежем виде, резюмировал Наполов.

Ранее врач Александра Филева рассказала, что резкое желание съесть определенный продукт может быть связано с дефицитом определенных элементов в организме. По ее словам, практически каждый человек испытывал потребность съесть что-то необычное, например соленую рыбу или кусочек мела.