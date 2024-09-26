Специальные очки защищают глаза при работе за компьютером

Очки со специальным покрытием помогают защитить зрение при длительной работе за монитором, заявила врач-терапевт Алисия Милинис. Они позволяют улучшить комфорт при работе с компьютером и цифровыми устройствами.

© Mir24.TV

Защитные очки оснащены антибликовым покрытием и фильтрами синего света. Они уменьшают отражение и блокируют вредное излучение.

Антибликовое покрытие особенно важно при работе с искусственным освещением или при ярком солнечном свете. Фильтры блокируют синий спектр света. Он приводит к напряжению глаз, усталости и даже способен нарушать циркадные ритмы, влияя на график сна, сообщают «Известия».

Исследования также показали, что длительное воздействие синего света грозит развитием макулярной дегенерации – заболевания, поражающего центральную часть сетчатки глаза и способного привести к потере зрения.

Ранее сообщалось, что российские ученые планируют провести испытания очков для реабилитации бинокулярного зрения. Они предназначены для пациентов с травмами глаз.