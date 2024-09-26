Ранняя диагностика и профилактика могут помочь избежать тяжелых последствий при развитии катаракты и глаукомы, рассказала офтальмолог Зарина Курачинова для NEWS.ru. По ее словам, для профилактики заболеваний важно следить за общим состоянием здоровья.

«‎Катаракта и глаукома — это заболевания, которые развиваются постепенно и могут привести к значительному ухудшению зрения. <...> Для профилактики катаракты важно следить за общим состоянием здоровья. Контроль уровня сахара в крови, отказ от курения и ношение солнцезащитных очков могут снизить риск развития этого заболевания», — отметила специалист.

Регулярные осмотры у офтальмолога позволят выявить катаракту на ранних стадиях, когда она еще не сильно влияет на зрение, обратила внимание Курачинова. Современная хирургия очень эффективна и безопасна, но чем раньше болезнь обнаружена, тем проще ее лечение, добавила она.

«‎Глаукома требует особого внимания, так как ее развитие может быть бессимптомным до поздних стадий. Основной фактор риска — повышенное внутриглазное давление. Для его контроля офтальмологи проводят тонометрию — измерение давления в глазу. Также важно проходить обследования полей зрения и проверку состояния зрительного нерва с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ)», — сообщила собеседница издания.

Регулярные визиты к офтальмологу, особенно после 40 лет, помогут вовремя выявить первые признаки как катаракты, так и глаукомы. Наблюдение у специалистов сохранит зрение на долгие годы, пообещала Курачинова.

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