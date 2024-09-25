Десять продуктов, которые помогут замедлить процессы старения

Каждый хочет сохранить здоровье на долгие годы. Для этого нужно тщательно следить за питанием и употреблять в пищу определенные продукты. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие полезные продукты помогут продлить жизнь и поддержать здоровье.

Овощи

По ее словам, овощи стимулируют работу иммунной системы и защищают от развития психических заболеваний, которые значительно снижают качество жизни и ее продолжительность.

В овощах содержится клетчатка, которая является пищей для полезного микробиома кишечника. От ее состояния и равновесия зависит работа иммунной системы. Кроме того, сейчас проводят исследования, в ходе которых выяснилось, что психические заболевания могут развиваться из-за плохого микробиома. Например, шизофрения и аутизм, — сказала она.

Эксперт отметила, что клетчатка, которая содержится в овощах, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Также цветовые пигменты в овощах содержат антиоксиданты, которые защищают наши клетки от разрушения. При их образовании иммунная система начинает выделять белки, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, предупредила диетолог.

Рекомендуется есть не менее 500 граммов овощей ежедневно. А лучше, чтобы они были разного цвета, — сообщила Соломатина.

Отруби

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что отруби, цельнозерновые крупы и хлеб также содержат клетчатку, которая выводит соли тяжелых металлов, токсины и радионуклиды из организма.

Ягоды

Специалист заверила, что антиоксиданты содержатся и в ягодах. Особенно много их в:

чернике;

голубике;

ежевике;

клюкве;

бруснике;

малине.

Эти ягоды должны быть постоянно в рационе, чтобы не происходило нарушение клеток. Это поможет замедлить старение организма. Наши клетки делятся 50–60 раз, а потом погибают. А ягоды замедляют эти процессы, и клетка может прожить намного дольше, — объяснила она.

Зеленый чай

По мнению диетолога, зеленый чай также замедляет процессы старения, потому что продлевает жизненный цикл клетки.

Помимо этого, он снижает риск развития онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В зеленом чае содержатся флавоноиды, которые защищают наш организм от развития различных заболеваний, — сказала Соломатина.

Морепродукты

В жирной рыбе и морепродуктах содержатся омега-3 жирные кислоты. Особенно много ее в запеченной селедке или скумбрии.

Омега-3 поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и выводит лишний холестерин из организма. Это позволяет сохранить здоровье на долгие годы, — сообщила Соломатина.

Специи

Эксперт напомнила, что у многих сейчас развивается метаболический синдром, из-за которого появляются лишний вес, гипертония, сахарный диабет и инсулинорезистентность.

Это огромная проблема современного общества из-за плохого питания и постоянного стресса. Нужно есть продукты, содержащие хром, чтобы предотвратить эту проблему. Это вещество содержится в большом количестве в специях, — рассказала она.

Горький шоколад

Диетолог отметила, что в горьком шоколаде содержатся антиоксиданты, которые очищают организм от вредных веществ и замедляют процессы старения.

Масла

В маслах много ненасыщенных жирных кислот, которые защищают наши клетки от старения, уверена собеседница «ВМ».

Оливковое масло может за две недели улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Его нужно регулярно потреблять в пищу. А подсолнечное лучше сократить или заменить на льняное, — сказала она.

Животный белок

Также нужно есть животный белок, который легко усваивается. Например, яйца, индейку, кролика, курицу. Он дает нашему организму пептиды — сигнальные молекулы, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта и микробиома кишечника.

Кисломолочные продукты

Специалист напомнила, что и кисломолочные продукты поддерживают микробиом кишечника. Однако нужно их разнообразие в рационе. Самые полезные — это кефир и натуральный йогурт.