Врач предупредила об опасных интимных смазках

Обезболивающие лубриканты и продлевающие половой акт могут привести к травме из-за снижения чувствительности. Об этом «Газете.Ru» рассказала акушер-гинеколог сети «Клиника Фомина» в Твери Виталина Давыдова.

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«Обезболивающие и снижающие чувствительность смазки не рекомендованы специалистами по сексуальному здоровью. Такой вид смазок часто используется при анальных контактах и повышает риск получения травмы, так как человек может не почувствовать боль», — объяснила врач.

Существуют смазки на водной, силиконовой и масляной основе. Чтобы выбрать подходящую, нужно учитывать место и тип полового акта. Например, смазки на водной основе совместимы с латексными презервативами и разными секс-игрушками. Но так как они изготовлены с использованием водорастворимых ингредиентов, в душе или ванне их применять не стоит: вода полностью растворит смазку.

«Смазки на силиконовой основе изготовлены из синтетического полимера безопасного в применении. Они имеют густую текстуру, экономный расход и держатся дольше, чем водные. Их можно использовать в душе и с латексным презервативами. Но силиконовые интимные игрушки такие смазки могут испортить», — рассказала Давыдова.

Смазки на масляной основе, напротив, совместимы почти со всеми качественными секс-игрушками. Однако использовать с любыми презервативами их нельзя. Также они могут оставить пятна на белье из-за натурального состава.