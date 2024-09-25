Как понять, что человек занимается не своим видом спорта

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина перечислила пять критериев, свидетельствующих о том, что люди заняты не своим видом спорта, сообщает «Лента.ру».

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«Если после занятия посещают мысли, что наконец-то это закончилось, если отсутствует желание приходить на следующую тренировку, то стоит подумать про другое направление», – рассказала эксперт.

Вторым и наиболее важным признаком является реакция организма. По словам Бахтуриной, при появлении дискомфорта в суставах и боли в мышцах, которая длится больше недели, следует прекращать занятия. Специалист рекомендует обратиться к врачу для смены нагрузки или вида занятий.

Другим важным аспектом Бахтурина назвала результат. Если при посещении спортзала долгое время нет видимого результат или же он не соответствует ожиданиям, то стоит поставить под сомнение правильность выбранного вида спорта, отмечает эксперт.

Еще один признак, на который следует обратить внимание, – мотивация. Подходящий человеку спорт должен приносить радость и удовольствие, не вызывая желание пропустить тренировку. Определиться помогают цель и анализ возможных результатов.

«Например, цель похудеть, а направление – тренажерный зал и работа с весами. Здесь очевидно несоответствие цели и метода. Ведь в зале скорее наберешь вес, а не сбросишь», – рассказала Бахтурина.

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