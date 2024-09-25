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Врач Калошина: пельмени рекомендуется есть максимум один или два раза в месяц

Пельмени можно есть один-два раза в месяц без вреда для здоровья, рассказала в беседе с News.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

Врач Калошина: пельмени рекомендуется есть максимум один или два раза в месяц
© Москва24

При этом специалист уточнила, что при частом употреблении пельменей могут обостриться болезни.

"При частом поедании пельменей могут обостриться болезни поджелудочной железы. Рекомендуется есть такое блюдо один-два раза в месяц, но только в том случае, когда вы полностью уверены в его безопасности", – сказала Калошина.

По словам эндокринолога, пельмени рекомендуется употреблять в пищу, если не хватает сил или времени на готовку, так как они близки к фастфуду. Кроме того, Калошина посоветовала пожилым людям исключить пельмени из рациона из-за высокого содержания в них соли и жира, а также сочетания теста и мяса.

Между тем полуфабрикаты, фастфуд, копчености, жаренные во фритюре блюда и жирные соусы могут вызвать рак поджелудочной. Это связано с высоким содержанием в них жира и трансжиров. Кроме того, к опасным продуктам относятся алкоголь и сладости.

ЗОЖ