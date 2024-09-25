Нутрициолог раскрыла пользу популярного осеннего овоща

Тыква помогает укрепить иммунитет и защитить организм от простуды, рассказала LIFE.ru нутрициолог Лариса Никитина. По ее словам, в этом овоще много минералов, витаминов, антиоксидантов и клетчатки.

Медик объяснила, что в составе тыквы есть важные микроэлементы: магний, бор, цинк, калий, фтор и кальций. До 70% ежедневной нормы цинка можно получить из одной порции тыквенной каши. Именно этот элемент поддерживает здоровье и защищает организм от инфекций.

Тыкву еще можно использовать как средство, выводящее токсины из организма, если вы хотите немного снизить вес и легко очиститься, то это отличный вариант. Семена тыквы очень помогают при болезнях ЖКТ. Также препараты с тыквой либо сами плоды тыквы нередко назначают мужчинам с воспалением простаты, — отметила нутрициолог.

Никитина порекомендовала добавить этот овощ в рацион для укрепления иммунитета.

Ранее доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин рассказал, что блюда из тыквы помогают предотвращать заболевания сердечно-сосудистой, нервной и половой систем. По его словам, в тыкве очень мало углеводов и жиров, много омега-3 жирных кислот, однако тыкву все равно нельзя диабетикам.