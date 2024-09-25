Стоматолог рассказал, как правильно ухаживать за полостью рта

Для того, чтобы зубы и десны оставались здоровыми, важно соблюдать гигиену полости рта, подчеркнул стоматолог Александр Маликов.

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В разговоре с «Известиями» врач рассказал, как правильно чистить зубы. Маликов напомнил, что на зубах образуется мягкий налет, который нужно своевременно удалять. В противном случае он затвердеет и превратится в зубной камень, который обычной зубной щеткой уже не убрать.

Поэтому стоматолог советует чистить зубы два раза в день. Вечернюю гигиену лучше начинать с ирригатора, считает Маликов. Он сможет убрать налет не только с зубов, но и пространства между ними.

После ирригатора нужно использовать зубной ершик, зубную нить, которые вычистят остатки налета. Если есть ретейнер или шинирование, рекомендуется использовать ершики или суперфлосс.

Завершать процедуру нужно щеткой с пастой.

Что касается средств для гигиены полости рта, Маликов советует остановить свой выбор на зубных пастах с содержанием фтора до 1500 ppm. Людям с сухостью во рту рекомендуются пасты без лаурилсульфата, который может снижать слюноотделение.

«Для детей необходимо использовать специальные пасты с пониженным содержанием фтора», - уточнил врач.

Помимо домашней ежедневной чистки зубов нужно посещать стоматолога не реже одного раза в полгода. Это необходимо, что врач-стоматолог провел профессиональную чистку зубов и воевременно выявил проблемы при их наличии.

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