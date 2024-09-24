Названы стереотипы, мешающие россиянам чаще включать рыбу в рацион

Россияне часто не употребляют достаточное количество рыбы, как показало исследование СберМаркетинга. По данным опроса, включить больше рыбы в рацион россиянам мешают некоторые стереотипы. Один из них говорит о том, что красная рыба – самая полезная, а замороженная – несвежая. Результаты исследования СберМаркетинга есть в распоряжении «Газеты.Ru».

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Исследование проходило в несколько этапов. Качественный этап состоял из 26 глубинных интервью россиян в 8 регионах России, как близких, так и далеких от вылова рыбы. Количественный этап представлял собой 1806 онлайн-интервью с жителями городов, где проживает более 100 тыс. человек.

Так, большинство россиян (96%) покупают рыбу хотя бы раз в год, лишь 38% включают ее в свой рацион каждую неделю. Один из важных факторов: отсутствие достаточных знаний о рыбе формирует барьер. Потребитель не хочет рисковать, поэтому часто выбирает более «прозрачные» варианты, которые не требуют дополнительных знаний.

Так, среди россиян распространен миф о том, что красная рыба – самая полезная, замороженная рыба – несвежая и не обладает полезными свойствами.