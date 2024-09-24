Специалисты рассказали, вызывает ли сыр воспаление

Существует две формы воспаления: хроническое и острое. Первый вариант опасен для организма и спровоцировать его появление могут различные продукты.

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По словам специалистов, ни один продукт, включая сыр, не имеет прямого отношения к воспалению. А то, что сыр часто ассоциируется с воспалением, объясняется его питательным профилем и тем, как чаще всего этот продукт едят.

Николь Родригес, зарегистрированный диетолог из Нью-Йорка, говорит, что уровень насыщенных жиров в некоторых сырах может вызывать беспокойство, ведь этот тип жира связан с воспалением. По составу сыр может несильно отличаться от других молочных продуктов, но привести к воспалению может его большое количество и сочетание с другими продуктами (в пицце, тако и пр.).

Порция сыра Чеддер из цельного молока весом 28 г содержит 120 ккал, 5 г насыщенных жиров, 185 мг натрия. При этом банка йогурта (170 мл) содержит 100 ккал, 3,5 г насыщенных жиров, 80 мг натрия.

Но если вы любите сыр, то лучше выбирайте обезжиренный или нежирный вариант. Так вам не придётся беспокоиться о потреблении насыщенных жиров.

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