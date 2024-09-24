Доктор поделился, сколько винограда можно есть в день

В день можно есть не больше 100 г винограда, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко. По его словам, не следует злоупотреблять этой ягодой, так как в ней много простых углеводов (15–17%).

Можно употребить не больше 100 г винограда в день. И то не каждый день. Если здоровый человек будет ежедневно съедать по 150 г винограда, это может вызвать постпрандиальную гипергликемию — состояние, когда после еды, особенно сладкой, резко повышается уровень глюкозы в крови, — объяснил медик.

Профессор отметил, что людям с сахарным диабетом следует снизить количество винограда до 50 г в день. Также от него лучше отказаться при обострении язвенной болезни, двенадцатиперстной кишки и при метеоризмах, поскольку в винограде высокое содержание сахара.

При выборе винограда лучше отдавать предпочтение сортам без косточек, добавил Кириленко. Можно выбрать темный виноград, поскольку в нем содержится больше антиоксидантов. Кроме того, ягоды должны выглядеть свежими.

Нужно взять гроздь, немного потрясти, если ягоды слишком сильно падают, то виноград уже перезрелый, он менее полезный. А если не упало ни одной ягоды, значит, зеленоватый. Также нужно посмотреть саму веточку, чтобы она была не вся темная и сморщенная, а зеленая у основания, — подытожил эксперт.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что виноград опасно есть людям, которые принимают бета-блокаторы. По их словам, также эта ягода опасна для тех, кто использует препараты для разжижения крови.