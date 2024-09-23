Раскрыта польза для здоровья чая из одуванчика

Чай из одуванчиков употреблялся на протяжении всей истории человечества. Его пили для профилактики развития инфекций, укрепления здоровья кишечника, уменьшения воспаления.

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Вот какими преимуществами для здоровья обладает чай из одуванчика.

Уменьшает воспаление. В одуванчике есть соединение тараксастерол, которое и действует подобным образом. Кроме того, он содержит фенольные кислоты, предотвращающие избыточную выработку белков, усиливающих воспаление.

В одуванчике есть соединение тараксастерол, которое и действует подобным образом. Кроме того, он содержит фенольные кислоты, предотвращающие избыточную выработку белков, усиливающих воспаление. Может улучшить здоровье пищеварительной системы. Чай из корня одуванчика содержит инулин. Это вещество питает полезные бактерии в кишечнике. В результате вы избавитесь от запоров.

Чай из корня одуванчика содержит инулин. Это вещество питает полезные бактерии в кишечнике. В результате вы избавитесь от запоров. Может предотвратить распространение рака . Некоторые исследования показывают, что одуванчик уничтожает раковые клетки. Также учёные полагают, что экстракт одуванчика может изменять гены и защищать от рака.

. Некоторые исследования показывают, что одуванчик уничтожает раковые клетки. Также учёные полагают, что экстракт одуванчика может изменять гены и защищать от рака. Даёт питательные вещества. Чай из одуванчика богат витаминами A, C, E, K и B, кальцием, магнием и железом, содержит фенольные кислоты. Исследования на животных демонстрируют, что листья одуванчика помогают регулировать уровень холестерина, облегчают запоры, снижают уровень сахара в крови.

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