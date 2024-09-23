Трихолог рассказала, как лучше сушить волосы

Сушить волосы лучше естественным образом, это более щадящее обращение с локонами и кожей головы, чем при использовании фена, рассказала порталу «Узнай.ру» эндокринолог и трихолог Анна Гончарова. Представление о том, что отказ от фена вредит волосам, врач назвала мифом.

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Распространенное в соцсетях мнение о том, что в результате естественной сушки волос локоны быстро становятся ломкими и безжизненными, не соответствует действительности, отметила Гончарова.

Это все-таки миф. Всегда считалось, что естественная сушка более щадящая, ведь она происходит при обычных условиях температуры и влажности. Тем самым происходит постепенное высушивание волос и кожи головы. Дозированное содержание влаги в стержнях волос, соответствующее окружающей среде, в которой находится человек, положительно влияет на состояние локонов, — рассказала Анна Гончарова.

Врач добавила, что сушка волос феном, в отличие от естественной, всегда недозированная. Значит, слишком частое использование фена может приводить к тому, что волосы и кожные покровы будут повреждены.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что головные боли, седина, бессонница могут возникать из-за дефицита железа в организме. Она рекомендовала не игнорировать проблему, так как такое состояние приводит к заметному ухудшению качества жизни.

Врач отметила, что железодефицит — самая частая причина выпадения волос. И именно он приводит к появлению ранней седины, истончению волос и ухудшению структуры кожи.