Врачи назвали правила профилактики болезней сердца и сосудов

Во-первых, необходимо соблюдать режим физической активности. Кардиотренировкам следует уделять минимум 30-40 минут в день. Одни только регулярные прогулки в быстром темпе помогут снизить риск развития сердечных болезней в 2,5 раза.

Во-вторых, в данном вопросе нельзя обойтись без полноценного питания. В рацион стоит включить рыбу, нежирные сорта мяса, сыр, свежие овощи, фрукты, ягоды, а также разнообразные супы. А вот потребление соли, животных жиров, жареных и копченых блюд лучше огранить.

В-третьих, особенно важно отказаться от таких вредных привычек, как курение и распитие алкогольных напитков. Они способны увеличить риски смерти от инфаркта миокарда на 40-45 %. Кроме того, развивают сердечную и дыхательную недостаточность, токсические кардиомиопатии и могут привести к гипоксии.

Нельзя забывать и про отдых. Полноценный сон должен длиться 7-9 часов в сутки. Однако расслабление касается не только этого. Большая опасность часто исходит от постоянных стрессов, которые увеличивают вероятность возникновения жизнеугрожающих состояний в 2-3 раза. Соответственно, снижение подобных неприятных ситуации позволит сохранить здоровье сердца.

Также эксперты рекомендуют следить за такими показателями, как артериальное давление, вес, уровень холестерина и глюкозы. В случае превышения какого-либо из них важно обратиться к врачу, сообщает региональный Минздрав.