Невролог рассказала, как алкоголь отражается на мозге

Злоупотребление алкоголем провоцирует множество заболеваний, но даже при разовом употреблении он способен навредить организму, рассказала невролог клиники «Евроонко» Елена Жураковская. В комментарии «Ленте.ру» врач указала россиянам на необратимые для мозга последствия вредной привычки.

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По словам Жураковской, чаще всего при частом распитии алкоголя случаются эпилептические припадки, так как он провоцирует судорожную активность головного мозга. Чаще всего приступы возникают на следующий день после принятия больших доз спиртных напитков. Несмотря на то, что большинство припадков проходит через несколько минут, каждый такой приступ потенциально опасен для организма. Он может привести к травме при падении или к отеку мозга и, как следствие, к смерти.

Часто у людей, регулярно употребляющих алкоголь, развиваются раздражительность, тревожность появляются проблемы со сном. Тогда они начинают пить больше и чаще, чтобы снять стресс, отметила Жураковская.

«Алкоголь негативно влияет на многие функции головного мозга, включая память, внимание, мышление. Одним из самых опасных последствий является острая алкогольная энцефалопатия, характеризующаяся спутанностью и угнетением сознания или, наоборот, возбуждением. Также у человека появляются "пьяная" походка, двоение в глазах», — рассказала невролог.

По ее словам, люди в подобном состоянии неспособны запомнить новую информацию и недавние события, пробелы в памяти они заполняют фантазиями. Подобное поведение говорит о необратимых изменениях в головном мозге и деградации личности человека.

«При злоупотреблении алкоголем часто формируется поражение мозжечка, отвечающего за координацию. У таких пациентов даже в трезвом состоянии сохраняется «пьяная» походка и дискоординация в руках. Усугубить ситуацию может повреждение нервных окончаний в руках и ногах», — Елена Жураковская, невролог.

В заключение врач предупредила, что алкоголь провоцирует развитие или усугубляет течение многих болезней, включая гипертонию, поражение поджелудочной железы, диабет, сердечную недостаточность.

Ранее психолог Лиза Ганн назвала напиток, максимально усиливающий тревожность. Она утверждает, что чем крепче алкоголь, тем более выраженными будут тревожные состояния. Такой же эффект, по ее словам, дают сладкие коктейли и вина.