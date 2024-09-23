Специалисты развенчали пять мифов о холестерине

Эксперты развенчали 5 мифов о холестерине, в которые калининградцы продолжают верить
Роспотребнадзор развенчал пять мифов о холестерине, в которые верят калининградцы. Об этом служба сообщила в телеграм-канале.
Пять популярных мифов о холестерине:
- «Любой холестерин вреден» — на самом деле это важное органическое соединение, которое входит в состав клеточных мембран, участвует в производстве гормонов, витамина D и желчных кислот. Его качество зависит от липопротеинов, которые отвечают за его перемещение. Липопротеины низкой плотности переносят холестерин из печени в клетки, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Обратный процесс с высокой плотностью, наоборот, снижает нагрузку на сердце;
- «Если вес нормальный, то и холестерин в порядке» — эксперты утверждают, что на уровень холестерина влияют также физическая активность, вредные привычки и генетическая предрасположенность;
- «Нужно избегать продуктов, содержащих холестерин» — в службе рекомендовали свести к минимуму продукты с большим количеством насыщенных жиров («молочка», шоколад, выпечка, фастфуд) и заменить их на свежие овощи, фрукты, цельнозерновые, бобы, орехи, семена и постное мясо;
- «Людям до 40 лет не нужно проверять уровень холестерина» — специалисты советуют сдавать кровь на анализ всем, даже молодым и здоровым пациентам;
- «Уровень холестерина можно снизить только с помощью лекарств» — на показатель влияют сбалансированное питание, физическая активность и отказ от курения. Препараты назначают только тем, чей организм не справляется с нагрузкой самостоятельно.