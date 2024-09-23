Врач объяснила причины внезапной тяги к определенным продуктам

Резкое желание съесть определенный продукт может быть связано с дефицитом определенных элементов в организме, поделилась с «Газетой.Ru» врач Александра Филева. По ее словам, практически каждый человек испытывал потребность съесть что-то необычное, например соленую рыбу или кусочек мела.

Врач отметила, что чипсов может хотеться из-за нехватки натрия, фисташек — из-за дефицита кальция и витамина Е, а тортиков — из-за маленького количества магния и хрома в крови.

Иногда это действительно так: при резком нарушении водно-солевого баланса — во время сильного потоотделения, после рвоты или диареи — организм ощущает нехватку важных электролитов, которые он может восполнить, употребив соленую пищу, поэтому может возникнуть желание съесть фастфуд или квашеные овощи, — подчеркнула Филева.

Она добавила, что не всегда такая потребность закроется после употребления желаемой еды — необходимого вещества в нем может быть недостаточно. К тому же проблема может быть в генетике, эмоциональном состоянии, гормональном фоне, воспитании и культуре.

Ранее врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала, что осенью стоит употреблять более калорийные и питательные продукты, такие как тыква и картофель, для поддержания тепла и энергии. По ее словам, нужно также добавить в рацион белки и клетчатку.