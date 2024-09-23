Молоко растительного и животного происхождения: какое полезнее

Сегодня на полках магазинов можно увидеть большой ассортимент растительного молока различных видов – и многие люди считают такие напитки более полезными, отказываясь от традиционного животного. Исследователи изучили и сравнили свойства и тех, и других продуктов, с точки зрения влияния на микробиоту кишечника.

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За последние два десятилетия потребление заменителей молочных продуктов на растительной основе вместо молока животного происхождения возросло в разных географических регионах мира, отмечают авторы обзора, опубликованного в Nutrients.

Несмотря на то, что растительное молоко рассматривается в качестве заменителя традиционному, состав углеводов, белков и жиров, а также биоактивных компонентов в молоке растительного происхождения полностью отличается от состава молока животных. В проведённом обзоре было показано, что многие компоненты молока оказывают соответствующее воздействие и на микробиоту кишечника.

В целом, полученные результаты были «весьма положительными» для потребления молока животных. Было обнаружено увеличение разнообразия микробиоты кишечника, увеличение выработки короткоцепочечных жирных кислот и полезных микробов, таких как Bifidobacterium, lactobacilli, Akkermansia, Lachnospiraceae или Blautia.

Также было выявлено значительное снижение количества потенциально вредных бактерий, таких как Proteobacteria, Erysipelotrichaceae, Desulfovibrionaceae или Clostridium perfingens, связанное с потреблением молока животного происхождения.

Растительные напитки также, как правило, давали положительные результаты в отношении микробиоты кишечника – в частности, увеличение относительного присутствия лактобактерий, бифидобактерий или бактерий Blautia.

Однако были обнаружены и некоторые «потенциально отрицательные результаты», такие как увеличение присутствия потенциальных патогенов, таких как Enterobacteriaceae, Salmonella и Fusobacterium.

В результате авторы пришли к выводу: