Названы продукты, которые «чистят» сосуды от холестериновых бляшек

Фрукты, овощи и жирная морская рыба помогут «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек, поделилась с NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. Врач уточнила, что их образование зависит от пола, возраста и наследственности, а также образа жизни. Холестериновые бляшки возникают из-за курения, гиподинамии, нерационального питания.

Увеличьте количество фруктов и овощей (не менее пяти порций, из них три порции овощей и две порции фруктов), в них много клетчатки. Снижение риска образования и прогрессирования бляшек обеспечат продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, в частности жирные сорта рыбы холодных морей (сельдь, скумбрия). Включение их в рацион значимо снижает риск прогрессирования атеросклероза. Растительным источником является льняное и оливковое масло, — сообщила терапевт.

Тимощенко отметила, что увеличение квоты овощей и фруктов так же эффективно «чистит» сосуды за счет снижения риска атеросклероза коронарных артерий. По словам врача, происходит это как за счет содержания в них клетчатки, так и за счет специальных веществ в их составе, биофлавоноидов. В качестве примера терапевт привела фрукты и овощи с ярким насыщенным цветом кожуры, которые содержат высокое количество различных биофлаваноидов и поэтому должны включаться в рацион.

В красном винограде содержится ресвератрол, обладающий противовоспалительным, нейро- и кардиопротективным действием. Кверцетин, флавоноид с высоким содержанием в красном луке, способствует снижению риска образования бляшек. Антоцианы, содержавшиеся в чернике, улучшают состояние головного мозга и снижают риск инсультов, — заключила специалист.

Ранее терапевт, врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что утверждение, что горький шоколад способен рассасывать атеросклеротические бляшки, является мифом. Данное высказывание могло быть вырвано из контекста, отметил он.