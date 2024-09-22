Диетологи назвали идеальные порции для снижения веса

По словам The Nutrition Twins, Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос, когда мы едим большими порциями, то склонны потреблять больше калорий и набирать вес. Но вот как это исправить.

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Как отмечают Nutrition Twins, идеальный размер порций для каждого человека индивидуален. Но в качестве общих рекомендаций они обычно дают следующие.

Овощи. Добавляйте в рацион не менее 2 чашек слегка приготовленных на пару (или сырых) овощей и листовой зелени.

Белок. Крупным мужчинам за один приём пищи вам нужно потреблять 142−198 г белка, а миниатюрным женщинам — 85−113 г. Чтобы понять, сколько вам необходимо, можно ориентироваться на размер ладони.

Углеводы. Крупные и активные мужчины должны получать за один приём пищи около 1,5−2 чашки углеводов, миниатюрные женщины — от 0,5 до 1 чашки.

Жиры. За каждый приём пищи крупным мужчинам необходимо потреблять 1,5−2 столовых ложек жиров, миниатюрным женщинам — около 2 чайных ложек.

Закуски. Они должны включать не более 150−200 калорий.

Существуют распространённые ошибки, связанные с размером порций, которых нужно избегать.

Думать, что в ресторанах порции «правильные»‎. Во многих таких заведениях подают слишком большие порции. Особенно много бывает в них рафинированных углеводов.

Невнимательно относиться к количеству углеводов в блюдах. Миска с хлопьями — это вовсе не одна порция. Обычно порция представляет собой 0,5−1 стакан, а многие миски вмещают больше.

Есть прямо из пакета или коробки. Из-за этого невозможно понять, сколько вы на самом деле съели.

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