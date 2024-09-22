Врач рассказал, как важно здоровье кишечника для профилактики депрессии

Нарушения работы кишечника могут повышать риск развития депрессии, все дело в связи между кишечником и мозгом. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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В слизистой оболочке ЖКТ есть особые нервные клетки, которые составляют так называемую энтеральную нервную систему. Кишечник и мозг обмениваются сигналами с помощью блуждающего нерва. Кроме него важную роль играют нейротрансмиттеры: серотонин, дофамин и гамма-аминомасляная кислота. Эти вещества вырабатываются как в мозге, так и в кишечнике. Они влияют на физическое и психическое состояние, в том числе на настроение.

Полезные бактерии (например, Lactobacillus и Bifidobacterium) участвуют в выработке нейротрансмиттеров, снижающих риск депрессии. Также они влияют на выработку бутирата и других кислот, смягчающих воспаление. Есть и обратная связь: стресс ухудшает работу ЖКТ и состояние кишечных микробов.

Врач рекомендовала использовать техники релаксации (медитации и дыхательные упражнения), а в каждый прием пищи совмещать разные группы продуктов: белки, растительные жиры, медленные углеводы, клетчатку.