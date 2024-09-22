Диетолог рассказал о полезных свойствах манго

Плоды манго содержат вещества, оказывающие омолаживающий и противовоспалительный эффект. О пользе экзотического фрукта рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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«Плоды манго богаты флавоноидами и каротиноидами. <...> Включение в рацион манго благотворно сказывается на здоровье кожи», — утверждает Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Еще одним преимуществом манго врач назвал высокое содержание клетчатки, которая благотворно влияет на микрофлору. Витамин С и аскорбиновая кислота в плодах этого фрукта помогут организму усвоить железо, поддержать иммунитет и коллаген соединительных тканей.

При всей пользе манго следует есть небольшими порциями из-за высокого содержания сахаров. Рекомендуется оставлять фрукт на десерт и не съедать более 100 граммов мякоти за один прием пищи.

Ранее диетолог посоветовал людям старше 50 лет есть больше семян подсолнечника. В семечках содержится магний, которого с возрастом в организме становится меньше.