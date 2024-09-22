Диетолог советует осенью есть супы и запеканки

С приходом осени дни становятся короче, а воздух — холоднее. Наш организм, чтобы справляться с этими изменениями, нуждается в более питательной и сытной пище. Как же скорректировать рацион, чтобы встретить холода во всеоружии?

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Диетолог Марьяна Джутова делится ценными рекомендациями, которые помогут нам пережить осенний период с максимальной пользой для здоровья.

Осень — это время изобилия сезонных овощей, которые не только вкусны, но и богаты питательными веществами. Тыква, картофель, свекла и капуста— идеальные продукты для осеннего меню. Они не только насыщают организм необходимыми витаминами и минералами, но и способствуют сохранению тепла.

В холодную погоду особенно важно отдавать предпочтение горячим блюдам. Супы, рагу, запеканки не только согреют, но и создадут ощущение сытости и комфорта.

Осень — это время, когда наш организм особенно нуждается в поддержке иммунной системы. Для этого необходимо включить в рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. Белок дает нам энергию, а клетчатка способствует нормальной работе пищеварительной системы и укреплению иммунитета.

Правильно подобранный рацион — это не просто набор продуктов. Важно обращать внимание на качество и способы приготовления. Не забывайте о режиме питания — ешьте регулярно и не переедайте.

Сбалансированное питание, физическая активность и достаточный отдых — залог здоровья и хорошего самочувствия в любое время года.