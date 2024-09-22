Почему после фитнеса болит поясница

Эксперты перечислили возможные причины боли в пояснице, которая возникает после занятий спортом, сообщает издание The Voice.

© Unsplash

Стоит помнить, что поясничный отдел позвоночника является наиболее уязвимой зоной во время спорта. Именно в этой области возникают неприятные ощущения, если техника упражнений неправильная и нагрузка распределена неравномерно.

Среди причин боли выделяют шесть основных.

Неправильное сокращение мышц

Из-за некорректной техники начинают работать глубокие мышцы таза и поясницы. Вследствие этого позвоночник выгибается вперед, что ведет к спазму и перенапряжению мышц поясничного отдела.

Гиперлордоз

Чрезмерный изгиб поясничного отдела приводит к тому, что вместо мышц живота включаются в работу другие. Происходит компенсация, и страдает поясница, как и в первом случае.

Сколиоз

Целый ряд упражнений на пресс нельзя делать, если вам диагностировали сколиоз. Если не брать во внимание это противопоказание, то можно заработать грыжу межпозвонкового диска или протузию.

Заболевание почек

Это ведет к перенапряжению мышц поясничного отдела и их тонусу на постоянной основе, формируя гиперлордоз.

Заболевания кишечника

Если работа желудочно-кишечного тракта нарушена, происходит вздутие живота или увеличение просвета тонкой кишки. Как следствие – напрягается и поясница, поскольку мышцы живота не могут нормально сокращаться.

Беременность

Это является абсолютным противопоказанием для выполнения упражнений на пресс. Кроме того, во время беременности высока вероятность заработать гиперлордоз.