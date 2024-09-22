Как есть и не толстеть: пять правил итальянок

Средиземноморская диета обладает простыми и эффективными правилами, которые позволяют не набирать вес, сообщает издание The Day.

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Разнообразие

Рацион может отличаться от региона к региону, однако в целом итальянки предпочитают употреблять в пищу натуральные продукты без консервантов и добавок. Среди преимуществ такой диеты – поддержание нормального уровня сахара в крови, снижение веса, а также защита от различных заболеваний.

Замена шоколада

Как правило, итальянки едят фрукты вместо высококалорийных десертов. Например, в Италии очень популярны абрикосы с инжиром, лимонный лед и джелато.

Оливковое масло

Масло ExtraVirgin является основным источником полезных жиров, и его используют почти в каждом итальянском блюде. Его ежедневное употребление снижает риск онкологии, воспалений и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оно очень полезно для желудочно-кишечного тракта.

Меньше мяса

Именно в Италии мясо менее популярно, чем в других странах Европы. Его заменяют рыбой, которая богата белком и омега-3 кислотами, а также сыром, бобовыми и орехами.

Полезные традиции

Итальянки не склонны заедать стресс, уделяют внимание отдыху и сну и предпочитают прогуляться после трапезы. В их рационе – много фруктов и овощей, достаточное количество белка и полезных жиров и минимум газировки.