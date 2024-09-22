Семь причин есть авокадо каждый день

Специалисты перечислили последствия ежедневного употребления авокадо, сообщает издание MarieClaire.

Авокадо относят к фруктам, и он является настоящим кладезем полезных для нашего организма веществ. В нем содержится множество жиров и нутриентов, поэтому его употребление в пищу каждый день имеет лишь положительные стороны.

Эксперты назвали основные плюсы авокадо.

Защищает сердце

В авокадо содержатся ненасыщенные жиры, которые позволяют избежать повреждения клеток из-за стресса. Потребляя по одному авокадо каждый день, мы укрепляем сердечно-сосудистую систему и улучшаем кровоток.

Способствует похудению

Человек чувствует насыщение и долгое время воздерживается тот лишних перекусов благодаря тому, что авокадо содержит много жиров и клетчатки.

Согласно опубликованному в журнале Nutrition Journal исследованию, употреблявшие по одному авокадо в день, избавлялись от желания перекусить в течение целых пяти часов.

Снижает риск диабета

Еще одно научное исследование показало, что авокадо оказался эффективным в снижении уровня сахара в крови. Участники эксперимента добавляли половину этого фрукта в свой ланч, после чего специалисты измеряли уровень инсулина и глюкозы в их крови. Оказалось, что потребление авокадо никак не меняло уровень сахара несмотря на то, что фрукт является калорийным.

Улучшает зрение

Авокадо успешно борется с ранней причиной потери зрения – дегенерацией желтого пятна. Фрукт содержит такие нутриенты, как лютеин и зеаксантин, которые усваиваются только в составе продуктов питания. Эксперты советуют добавлять авокадо в ежедневный рацион, если вы чувствуете, что ваше зрение начинает ухудшаться.

Делает волосы и кожу красивее

Те самые нутриенты, зеаксантин и лютеин, защищают клетки от повреждения ультрафиолетом и от окислительных процессов. Но и это еще не все: в авокадо есть большое количество витамина Е, который является частым компонентом косметических средств.

Улучшает настроение

Благодаря содержанию витаминов и минералов, авокадо стабилизирует эмоциональное состояние. В результате лучше вырабатывается гормон счастья сератонин.

Кроме того, этот фрукт может похвастаться высокой концентрацией калия. Ученые не раз приходили к выводу, что депрессивные люди страдают от нехватки калия в организме.

Содержит целый ряд полезных веществ

Авокадо считается рекордсменом по витаминам и минералам – их более 20. Среди них – фолат, витамины К, Е, В5, В6 и С, калий, медь, лютеин, железо, тиамин, ниацин и рибофлавин.