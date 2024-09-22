Витамины, которые помогут не заболеть осенью

Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с изданием «Южный федеральный» рассказала о витаминах, которые помогут не заболеть в осенний период. Обычно осенью происходит всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, поэтому специалисты советуют уделять внимание профилактике.

Врач отметила, что одним из важных факторов для поддержания иммунитета можно назвать сбалансированное питание. В рацион необходимо добавлять пищу, богатую витаминами А, С, Е, D. Они помогают организму противостоять вирусам.

Малиновская уточнила, то витамин А в большом количестве содержится в тыкве и морковь, витамин С – в капусте, яблоках и шиповнике. Витамин Е можно получить при употреблении кабачков и шпината. Важный для организма витамин D есть в жирной морской рыбе, молочных продуктах, яичных желтках.