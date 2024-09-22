Этот вид упражнений поможет мужчине дольше продержаться в постели

Новое исследование, опубликованное в International Journal of Clinical and Health Psychology, показало, что выполнение этого специфического вида упражнений всего семь минут в день может помочь мужчинам продлить половой акт — результаты будут заметны менее чем через две недели. Исследователи из Восточно-Китайского педагогического университета опросили 76 мужчин в возрасте от 18 до 34 лет, у которых была постоянная партнерша, с которой они занимались сексом не реже одного раза в неделю. Затем участников эксперимента разделили на три группы: первая выполняла высокоинтенсивные интервальные тренировки, вторая и третья — различные дыхательные упражнения.

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Исследователи объяснили результаты тем, что во время высокоинтенсивных интервальных тренировок необходимо обращать внимание на то, как движется и работает тело, а также контролировать дыхание.

«После многократной практики способность обращать внимание на ощущения в теле может развиться», — говорится в исследовании, что, по-видимому, помогает мужчинам контролировать эякуляцию.

К слову, показатели улучшились во всех трех группах, так что если ваш мужчина не фанат фитнес-клубов — предложите ему дыхательную гимнастику в целях продления секса.