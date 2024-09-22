Врач назвала главную опасность заводских пельменей

Произведенные на заводе пельмени относятся к ультрапереработанной пище, употребление которой рекомендуется свести к минимуму. Такая еда провоцирует набор лишнего веса и приводит к ожирению, предупредила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, терапевт и диетолог Галина Волкова.

При этом врач отметила, что приготовленные из проверенного мяса домашние пельмени, если, конечно, не есть их каждый день, более безопасны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее врачи отметили, что можно не отказывать себе в пельменях и при этом не набирать лишний вес. Для этого стоит отдать предпочтение варке, а не обжариванию продукта, и отказаться от жирных соусов. Вместо кетчупа, майонеза, жирной сметаны использовать, например, легкий йогурт.

Кроме того, к классической мясной начинке можно добавить немного капусты, лука, кабачка, а в тесте часть пшеничной муки заменить на рисовую или гречневую.