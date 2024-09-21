Выявлены способы, которые позволяют выглядеть на 30 лет моложе

На очередном выступлении 80-летний американский миллиардер Ларри Эллисон удивил многих своей внешностью. В частности, люди обратили внимание на гладкое лицо, хорошую осанку, движения, манеру говорить. Как отметил пластический, челюстно-лицевой хирург, основатель центра инновационной медицины Амжад Аль-Юсеф, Эллисон действительно выглядит как будто не на свой возраст. По словам хирурга, не обошлось без вмешательств профессионалов: тут была выполнена подтяжка лица, на постоянной основе делается липофилинг, видна блефаропластика верхних и нижних век и прочее.

© Российская Газета

Однако осанка и грация движений, которые также условно могут сделать человека моложе, связаны с правильным сбалансированным питанием и образом жизни.

Геронтолог, доктор медицинских наук, профессор также отметил, что немалую роль в том, как хорошо сохранился Ларри Эллисон, сыграл образ жизни. Безусловно, у богатого человека есть много возможностей, чтобы поддерживать себя в форме (бассейн, гольф, хорошее питание). Но и в России немало тех, кто в возрасте за 80 выглядят не хуже, да и интеллектуально не уступает американским миллиардерам, отметил доктор.

"Очень заметно влияют на долголетие всем известные факторы ЗОЖ", - цитирует специалиста KP.RU.

Среди факторов, позволяющих выглядеть на 30 лет моложе, названы стройность и подтянутость (лишний вес не только делают невозможной легкую летящую походку, но и разрушительно действует на суставы), отсутствие серьезных инфекционных и неинфекционных хронических заболеваний, генетика.