Что делать, если не удается похудеть

Почему диеты приводят к набору веса? Как стресс влияет на обхват талии? Разбираемся с нутрициологом.

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На этой неделе наша студия "Да будет talk!" рекомендует новый выпуск подкаста "Фу, гречка" (16+), где автор Дарья Молчанская обсуждает здоровое питание с кандидатом медицинских наук, нутрициологом Татьяной Притыкиной. Спикеры подводят итог первого сезона, в котором говорили о пользе и вреде БАДов, переедании в отпуске, подсчёте калорий, питании во время беременности и многом другом.

Увы, волшебной таблетки для похудения не существует. Зато есть несколько лайхаков, к которым стоит прибегнуть, если вы отчаялись в борьбе с лишним весом, а возможности обратиться к специалисту нет. О них и говорят спикеры в этом выпуске. И первое, что рекомендует нутрициолог, - отказаться от изнывающих диет.

- Диета хороша только там, где человек болен. Например, при язве желудка нужно определённо питаться. Если болезни нет, не нужно сидеть на диете, - уверена Татьяна Притыкина. - Статистика такова: 99% диет заканчиваются срывом. 50-60% диет вызывают в дальнейшем витаминодефицитное состояние. Потому что как правило человек начинает себя во всём ограничивать, уходит на 1000 ккал в сутки. А если метаболизм замедляется, то по окончании диеты вес прибавляется ещё больше. Также диета может спровоцировать расстройство пищевого питания (РПП): компульсивное переедание, анорексию, булимию. Это всё очень опасно. Поэтому все диеты убираем. Самое лучшее - это восстановление метаболизма и формирование правильных пищевых привычек.

Как создать дефицит калорий? От каких продуктов стоит отказаться в период похудения, а что, наоборот, добавить? Об этом - слушайте в выпуске.