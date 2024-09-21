В Роскачестве рассказали, в каких продуктах содержится омега-3

По словам специалистов, омега-3 - класс полиненасыщенных жирных кислот. В него входят альфа-линоленовая (ALA), эйкозапентаеновая (EPA) и докозагексаеновая (DHA) кислоты.

© СОВА

Однако организм человека не способен синтезировать омега-3 кислоты самостоятельно. Поэтому нужно есть пищу, из которой их можно получить. В списке продуктов:

- жирная рыба (лосось, сельдь, тунец, треска);

- орехи и семена, включая льняное семя и чиа;

- растительные масла (льняное, рапсовое и соевое).

Чем полезны для здоровья омега-3 кислоты

Здоровье сердца. Благодаря жирным кислотам снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, а ЕРА и DHA нормализуют уровень холестерина в крови, артериальное давление и предотвращают образование тромбов.

Противовоспалительные свойства. У человека уменьшается риск развития хронических заболеваний (артрита, астмы и сахарного диабета).

Польза для мозга и нервной системы. Так, DHA - ключевой строительный блок для их развития и функционирования. Также кислоты улучшают когнитивные функции и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Еще регулярное потребление DHA способствует увеличению продолжительности жизни.

Рыбий жир и омега-3 - жирные кислоты, однако это не одно и то же. Первый содержится в рыбе, а группа жирных кислот входит в состав рыбьего жира. Однако необходимой концентрации может быть недостаточно. Лечебная доза омеги-3 начинается с 1000 мг в день.