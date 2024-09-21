Врач-невролог Александра Толстенева объяснила, почему нельзя спать со смартфоном под подушкой.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она, в частности, заявила, что уведомления на телефоне значительно снижают качество сна.

«Причём речь идёт не только о звуковых уведомлениях, – пояснила специалист. – Достаточно включенного экрана на гаджете, так как даже во время сна мозг реагирует на раздражители. Всё это препятствует полноценному отдыху».

По словам медика, особенно опасны постоянные уведомления для людей с чутким сном. Они будят человека, добавила она, прерывается его естественный цикл сна. В результате человек проснётся уставшим и раздраженным, как будто после бессонной ночи.

«Информационная перегрузка – бич современности. Отсутствие триггеров в ночное время крайне важно для правильной работы нейроэндокринного аппарата и поддержания биохимического равновесия в организме», – резюмировала невролог, рекомендовав положить телефон подальше, экраном вниз и включить ночной режим.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные установили, есть ли связь между использованием смартфонов и раком мозга.